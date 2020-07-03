Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей за работу полиции на акции протеста в Москве

Симоновский суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей по иску управления МВД по Москве за работу полицейских и привлечение техники на акции 3 августа 2019 года, передает "МБХ медиа".

Представители истца в суде назвали Соболь и Албурова организаторами несогласованной акции и заявили, что тогда более 3 тысяч полицейских из всех 5,3 тысяч задействованных вышли на работу в выходной день, и пришлось привлечь 3801 единиц транспорта. Представитель МВД заявил, что это было "неконтролируемое мероприятие с неизвестными последствиями".

Юрист ФБК Александр Помазуев рассказал, что в день того митинга он "сидел на горячей линии и консультировал матерей тех, кого избивали дубинками, людей, у которых избивали товарищей за попытки снимать".

"Я там исполнял обязанности и не требую за это взыскивать деньги с МВД. А МВД требует. МВД не понимает простого принципа, что это была их обязанность. МВД пытается взыскать большую часть денег в пользу тех организаций, к которым она вообще не имеет отношения — это территориальные органы, которые являются самостоятельными подразделениями", — сказал Помазуев

МВД изначально требовала взыскать с Соболь и Албурова 18 млн рублей по двум искам, затем сумма претензий менялась и в итоге снизилась до 6 млн рублей. Схожие иски к сотрудникам ФБК подавали Мосгортранс, ГБУ "Автомобильные дороги" и московский метрополитен, первые два на общую сумму более 2 млн рублей суд удовлетворил.