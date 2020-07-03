Петербург возглавил "рейтинг" регионов по числу жителей с психическим расстройством

В Петербурге зарегистрировали больше всего пациентов с диагнозом "психическое расстройство", чем где-либо еще в России, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Минздрава за предыдущий год. В этом субъекте Федерации таких больных насчитывается 4737. За Петербургом по этому показателю следует Москва (3137), а далее располагаются Башкортостан (2341) и Подмосковье (2023).

В конце списка находятся Ненецкий автономный округ, Чукота, Мурманская область и Еврейская автономная область, где счет пациентов с психическим расстройством идет на десятки. Особо оговаривается, что в данном случае речь не может идти об употреблении веществ, расширяющих сознание, и последствиях этого употребления.

Примечательно, что за последние двадцать лет общее число россиян с диагнозом сократилось вдвое (с почти 121 тысячи до почти 59 тысяч человек).