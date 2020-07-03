Переулку в Приморском районе вернут историческое название

Петербургская топонимическая комиссия большинством голосов решила поддержать инициативу о возвращении Красногвардейскому переулку в Приморском районе, соединяющему Кантемировскую улицу с набережной Черной речки, исторического названия Головинский. По мнению автора идеи, Кирилла Страхова, существующее название являет собой недоразумение, поскольку на улице "нет ничего красногвардейского". Между тем, поблизости в пушкинскую эпоху выстроили так называемую дачу Головина.

"Уникальное петербургское название променяли на "многотиражное": помимо района и площади Красногвардейскими значатся также мост через канал Грибоедова, улицы в Павловске и Красном Селе, и всё это смешивается с многочисленными "Красноармейскими", "Краснофлотскими" и прочими расхожими идеологическими конструктами", - прокомментировал ситуацию Страхов.

С недавних пор в тихом переулке, десятилетиями не имевшем жилых зданий, начали возводить высотные многоэтажки.