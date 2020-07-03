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16:26

Парки заповедника "Царское село" открылись для посетителей

фото ЗакС политика Парки заповедника "Царское село" открылись для посетителей

Парки на территории музея-заповедника "Царское село", Екатерининский  и Александровский, сделались вновь доступными для посетителей после более чем трехмесячного закрытия из-за пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Ольгу Таратынову.

"Конечно, и финансово, и психологически это было сложное время, потому что музей привык быть в водовороте событий, последние годы мы жили в режиме сверхвостребованности", - заметила она.

Гостям парков Роспотребнадзор рекомендует избегать встречных потоков людей, держать социальную дистанцию не менее полутора метров и оплачивать услуги бесконтактным методом.

Стоимость билетов в Екатерининский парк осталась прежней, по Александровскому парку можно гулять свободно.

Согласно постановлению Смольного, "коронавирусный" запрет на посещение зеленых зон в Петербурге прекратил свое действие 28 июня.

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