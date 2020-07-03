СПбГУ создаст в Петергофе общественно-краеведческий парк

На территории Петергофа по инициативе и усилиями Петербургского университета появится, как он официально называется, "общественно-краеведческиий парк", передает строительное издание "Канонер". Внутри него окажутся три исторические деревянные дачи, которые переформатируют под жилые номера элитного класса - дача Грубе, дача Крона и дача Бенуа. Все они относятся к Приморской улице, смотрящей на Финский залив, и пребывают в заброшенном состоянии.

"Деньги — ищем. Целевого финансирования пока нет", - рассказала преподаватель СПбГУ Евгения Петрашень.

Парк должны будут наполнить коворкинги и мастерские, рекреационные зоны с видом на воду, зоны для активного отдыха и кафе, имитирующее петербургские декорации XIX века.