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20:54

По делу о взятке задержали следователя, занимавшегося делом "Кировлеса"

фото ЗакС политика По делу о взятке задержали следователя, занимавшегося делом "Кировлеса"

Сотрудника главного следственного управления Руслана Миниахметова, который в 2012-2013 годах вел знаменитое дело "Кировлеса" с участием оппозиционера Алексея Навального, задержали по обвинению в получении крупной взятки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники. В задержании участвовали представители ФСБ. Согласно обвинению, сумму, размер которой пока не разглашается, специалист по особо важным делам Миниахметов получил от фигуранта другого уголовного дела. Миниахметов также расследовал громкое дело бывшего полицейского Дениса Сугробова, получивший в 2017 году длительный срок заключения за создание преступного сообщества и превышение полномочий.

Напомним, приговор по "делу Кировлеса" огласили летом 2013 года. Алексей Навальный за якобы имевшие место махинации с лесом и нанесенный бюджету Кировской области ущерб получил реальный срок заключения, но через день по просьбе прокуратуры был выпущен на свободу. Фигуранты дела, включая Навального, по решению ЕСПЧ, впоследствии получали от российского государства компенсации за нарушения прав человека, с которыми проходил процесс. Дело часто называют политическим.

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