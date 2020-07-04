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10:33

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

фото ЗакС политика Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

В России за последние сутки зафиксировано 6632 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за все время эпидемии, по официальным данным, составило 674 515 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Число умерших от инфекции возросло до 10 027 человек, из них 168 летальных исходов внесены в статистику за последний день. Выздоровели 8986 человек за минувший день – 446 879 в общей сложности.

В Петербурге за день прибавился 271 случай заболевания, за все время выявлено 25 261 случай. 31 человек умер от коронавируса за последнее время, всего в Петербурге умерли 1303 пациентов с коронавирусом. В Ленобласти статистика пополнилась 51 заболевшим, всего в регионе заразились 4635 жителей.

В Архангельской области за время эпидемии заболели 6026 человек (+117), в Мурманской – 5766 (+134), в Коми – 3640 (+63). В Новгородской области известно о 3068 пациентах с коронавирусом (+46), в Псковской - 2967 (+35), в Калининградской – 2505 (+18). В Вологодской области в статистику внесены 1688 заболевших (+22), в Карелии – 1451 (+43), в НАО – 131 (+2).

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