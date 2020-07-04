СК обжаловал отмену постановления о возбуждении дела против следователя центрального аппарата

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении дела в отношении следователя центрального аппарата СК, сообщается на сайте ведомства.

Накануне Гринь отменил постановление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова, передает https://tass.ru/proisshestviya/8886571 ТАСС. Последнего обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере). Адвокат Миниахметова Константин Трапаидзе сообщил, что следствие пыталось вменить ему два эпизода взятки только на показаниях лица, осужденного почти четыре года назад: этот человек утверждал, что следовать требовал от него деньги, в том числе за изменение меры пресечения. По словам адвоката, кроме этих показаний, других доказательств в деле не было.

СК считает, что дело было возбуждено на достаточных основаниях по материалам, которые передала ФСБ.

Миниахметов, в числе прочего, расследовал такие дела, как дело генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова о незаконной прослушке телефонов, экс-главы УЭБиПК Дениса Сугробова о коррупции, дела "Ив Роше" и "Кировлеса" в отношении политика Алексея Навального.