Глава Союза женщин: У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

Глава Союза женщин России в разговоре с изданием "Подъем" заявила, что относится к радуге отрицательно, как к свастике, и что считает ее использование пропагандой однополых отношений.

По словам Лаховой, критикуя рекламу мороженого "Радуга" от "Чистой линии", она имела в виду "скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами "радуга", "цвета радуги"". Она подчеркнула, что союз выступает "за традиционные ценности, за не однополые браки", "против этих "розовых" и "голубых"".

"Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее", - заявила Лахова.

Накануне Лахова усмотрела в мороженом "Радуга" признаки пропаганды ЛГБТ и на встрече с Владимиром Путиным заявила, что его стоит проверить. По убеждению главы Союза женщин, реклама с использованием радужных цветов "косвенно, но все-таки заставляет" детей привыкать к флагу ЛГБТ. После этого в соцсетях начали шутить о запрете соответствующего природного явления.