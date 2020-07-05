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10:43

В РФ выявили ещё 6736 граждан с COVID-19: плюс 275 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявили ещё 6736 граждан с COVID-19: плюс 275 - в Петербурге

За минувшие сутки на территории России зарегистрировано 6736 новых случаев инфицирования коронавирусом, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день официально известно о 681 251 заболевшем.

От инфекции скончались ещё 134 человека, всего с начала пандемии погиб 10 161 гражданин.

В то же время излечился 3871 заразившийся, всего поборовших недуг стало 450 750 человек.

В Петербурге известно о 275 местных жителях, заразившихся COVID-19 за сутки. Всего заболели 25 538 граждан. Количество зафиксированных летальных исходов - 42 (всего 1345). Выздоровели ещё 248 человек (всего - 19 994).

В Ленинградской области - плюс 53 заболевших (всего - 4688).

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