18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:43

В Кронштадте пришвартовались первые корабли-участники парада ВМФ

фото ЗакС политика В Кронштадте пришвартовались первые корабли-участники парада ВМФ

К острову Котлин стали прибывать военные суда, которые примут участие в Главном военно-морском параде ВМФ в конце июля, оповестили в пресс-службе Министерства обороны.

Первыми к берегам Кронштадта пришвартовались малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг", корвет Балтийского флота "Стойкий", отряд противодиверсионных катеров Северного флота, дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Санкт-Петербург", патрульный, десантный и противодиверсионные катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана".

Всего в мероприятии будут задействованы 46 кораблей и подлодок, 42 воздушных суда и свыше четырех тысяч моряков.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:21 Британия огласит санкционный список, куда за нарушение прав человека попали россияне

5 июля, 18:00 Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

5 июля, 17:21 Минюст имеет претензии к партии "Народ против коррупции", главой которой должен стать племянник Путина

5 июля, 14:50 "Работы ещё много": Беглов осмотрел новую школу и побывал на стройке в Приморском районе

5 июля, 13:52 В Петербурге открыли мемориал в память о погибших в Баренцевом море подводниках

5 июля, 13:00 "Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

5 июля, 12:20 Племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции"

5 июля, 10:33 Столичный суд оштрафовал члена УИК, выдавшего два бюллетеня избирателю

4 июля, 17:55 Глава Союза женщин: У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

4 июля, 17:35 Журналистов "Псковской губернии" задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
9:43 В Кронштадте пришвартовались первые корабли-участники парада ВМФ

9:21 Британия огласит санкционный список, куда за нарушение прав человека попали россияне

5 июля, 18:00 Петербуржцы протестуют против закрытия рюмочных: петиция в их защиту набирает обороты

5 июля, 17:21 Минюст имеет претензии к партии "Народ против коррупции", главой которой должен стать племянник Путина

5 июля, 16:51 В Казани арестовали активиста за пикетирование против поправок к Конституции

5 июля, 15:50 "Мина замедленного действия": Путин - о старой версии Конституции

5 июля, 14:50 "Работы ещё много": Беглов осмотрел новую школу и побывал на стройке в Приморском районе

5 июля, 13:52 В Петербурге открыли мемориал в память о погибших в Баренцевом море подводниках

5 июля, 13:00 "Это дело против каждого": Петербургские писатели и историки поддержали Светлану Прокопьеву

5 июля, 12:20 Племянник Путина возглавит партию "Народ против коррупции"

5 июля, 11:27 Адвокат: Историк Соколов избивал свою сожительницу Ещенко

5 июля, 10:43 В РФ выявили ещё 6736 граждан с COVID-19: плюс 275 - в Петербурге

5 июля, 10:33 Столичный суд оштрафовал члена УИК, выдавшего два бюллетеня избирателю

4 июля, 17:55 Глава Союза женщин: У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

4 июля, 17:35 Журналистов "Псковской губернии" задержали на пикетах в поддержку Прокопьевой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru