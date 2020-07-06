В Кронштадте пришвартовались первые корабли-участники парада ВМФ

К острову Котлин стали прибывать военные суда, которые примут участие в Главном военно-морском параде ВМФ в конце июля, оповестили в пресс-службе Министерства обороны.

Первыми к берегам Кронштадта пришвартовались малый ракетный корабль Каспийской флотилии "Великий Устюг", корвет Балтийского флота "Стойкий", отряд противодиверсионных катеров Северного флота, дизель-электрическая подводная лодка Северного флота "Санкт-Петербург", патрульный, десантный и противодиверсионные катера Каспийской флотилии "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана".

Всего в мероприятии будут задействованы 46 кораблей и подлодок, 42 воздушных суда и свыше четырех тысяч моряков.