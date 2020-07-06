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10:40

В РФ выявлено 6611 новых случаев заражения COVID-19: плюс 280 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявлено 6611 новых случаев заражения COVID-19: плюс 280 - в Петербурге

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у ещё 6611 россиян, проживающих в 85 регионах страны, информирует оперативный штаб. Соответственно, на сегодняшний день COVID-19 официально выявлен у 687 862 граждан. Отмечается, что у 28,8% не имелось клинических проявлений болезни.

Зарегистрировано 135 летальных исходов. Всего с начала эпидемии погибли 10 296 человек.

Излечились при этом ещё 3579 заразившихся, всего - 454 329 человек.

На территории Петербурга вновь выявлено большое количество инфицированных - плюс 280 заболевших. Всего зарегистрированных случаев COVID-19 в городе на Неве насчитывается 25 816. Скончались ещё 44 пациента (всего - 1389), а вылечились 180 граждан (всего - 20 174).

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