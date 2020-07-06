В Твери активисты "Ротфронта" уничтожили граффити с Солженицыным

Активисты тверского отделения партии "Российский объединенный трудовой фронт" ("Ротфронт") предали забвению граффити с портретом писателя Александра Солженицына и надписью "Жить не по лжи", находившимся на стене одного из местных жилых домов.

"Этот портрет [Александра Солженицына] был намалеван исподтишка. Несмотря на многолетнюю промывку мозгов, миллионы россиян справедливо считают этого человека негодяем и предателем. И с каждым днем все больше наших сограждан осознают, что жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране", - поделился своей позицией секретарь ЦК партии Александр Батов, чьи слова приводятся на сайте "Ротфронта".

Портрет писателя появился на стене тверской пятиэтажки в 2018 году с 100-летию со дня рождения литератора. Автор рисунка - местный стрит-арт-художник Виктор Лебедев - признался, что расписал стену дома на деньги депутата-единоросса Ильи Холодова.

Граффити при этом не было официально одобрено мэрией Твери и не согласовано с управляющей компанией "Дилос". В связи с этим Лебедева несколько раз штрафовали за пренебрежение правилами благоустройства. Кроме того, рисунок сильно не нравился обитателю жилого дома, отставному прокурору Андрею Чугуевскому, писавшему жалобы в различные инстанции.

Фото: сайт "Ротфронта"