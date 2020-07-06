В Смольном объяснили высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

Количество официально зафиксированных летальных исходов от коронавируса в Петербурге заметно отличается от Москвы из-за того, что в статистике указываются случаи, зарегистрированные ранее, информирует "Интерфакс", ссылаясь на заявление комитета по здравоохранению.

В суточной статистике отображаются данные по медицинским свидетельствам, по анализу летальных исходов, которые охватывают смерти, произошедшие в течение месяца, а иногда - учитывая апрель, май, июнь.

"Это смертность не за последние сутки", - подчеркнули в комздраве.

Ранее сегодня оперативный штаб уведомил о 44 новых летальных исходов от COVID-19. В Москве отчитались о 22 смертях.