Столичный суд оставил лидера движения "За новый социализм" Платошкина под арестом

Городской суд Москвы отклонил апелляцию на продление домашнего ареста лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина: в пределах квартиры ему по-прежнему предписано оставаться до 2 августа, делится "МБХ медиа".

"Они говорят, что я уничтожу материалы дела - я ролик из интернета выкину? Я полностью признаю, что в нем говорил. Что я могу сделать под домашним арестом? Человек, который даже ПДД не нарушал, человека что ли убьет без домашнего ареста?" - задавался вопросом на заседании Платошкин.

Блогеру инкриминируют часть 1.1 ст. 212 УК РФ (Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и статью 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).