Петербургскую поликлинику наказали за заражение сотрудников COVID-19

Городскую поликлинику №56 оштрафовали за халатное отношение к введенным "антивирусным" правилам, известили в объединенной пресс-службе петербургских судов. В медучреждении отсутствовало необходимое для защиты врачей количество средств индивидуальной защиты и антисептика.

Проверка поликлиники началась после того, как COVID-19 был обнаружен у ряда её сотрудников.

"При оценке регистрации установлено, что имеет место поздняя регистрация коронавирусной инфекции при плановом медицинском обследовании у 7 сотрудников СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 56", - отчитались в пресс-службе судов.

В итоге медучреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее аналогичная участь постигла Горбольницу №14 и НИИ скорой помощи: правомерность претензий Роспотребнадзора изучает прокуратура.