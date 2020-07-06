Православные активисты попросят полицию проверить клип про Христа

У представителей православной организации "Сорок сороков" появились претензии к популярному клипу Павла Сатаненко (настоящее имя Геннадий Корчагин) "Господь Господь Иисус Христос", в котором они усматривают признаки оскорбления чувств верующих, сообщил Telegram-каналу "Подъем" координатор движения Андрей Кормухин. В ближайшее время он определится, стоит ли писать заявление в полицию или достаточно будет удостовериться в том, что автор "слабоумен". Каким образом он собирается это устанавливать, не сообщается. Автор песни, в свою очередь, удивлен.

"Я сам православный. Что же они хотят найти? Никакого богохульного подтекста в этом прожекте никогда не было. Это старинная шутка на грани фола для узкого круга друзей", - приводит его реакцию издание "Сибирь. МБХ Медиа".

На YouTube минутный видеоклип собрал более пяти млн просмотров.