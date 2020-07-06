Беглов поздравил "Зенит" с победой в футбольной премьер-лиге

Петербургский губернатор Александр Беглов обратился к сотрудникам футбольного клуба "Зенит" с поздравлением по случаю досрочной победы команды в очередном розыгрыше чемпионата России, передает пресс-служба городского правительства.

"Не сомневаюсь, что любимая команда петербуржцев достойно представит нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА и подарит нам яркую зрелищную игру в этом клубном европейском футбольном состязании", - произнес он.

Для Беглова игроки главной команды города провели сезон "красиво и убедительно". Чиновник обещает в дальнейшем не забывать о развитии детско-юношеского футбола.

Добавим, что "Зенит" взял для себя седьмые по счету золотые медали чемпионата, в минувший уик-энд обыграв "Краснодар" на выезде со счетом 4:2.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.