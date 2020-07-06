"Устал от судов и находится в депрессии": Серебренников не будет обжаловать приговор

Режиссер Кирилл Серебренников не собирается обжаловать приговор, вынесенный ему в рамках дела "Седьмой студии", оповестил ТАСС его адвокат Дмитрий Харитонов.

"Кирилл решил не подавать апелляционную жалобу. Он очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии. После судебного процесса всем стало очевидно, что вины всех участников процесса нет, а государству не причинен никакой ущерб", - поделился Харитонов.

В свою очередь другие фигуранты разбирательства Юрий Итин и Алексей Малобродский решили всё же подать апелляционные жалобы.

Серебренникова приговорили к 3 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, Малобродского - к двум годам условно и штрафу 300 тысяч рублей, Итина - к трем года условно и 200 тысячам рублей штрафа.

Также суд счел, что обвиняемые должны выплатить Минкульту, признанному потерпевшим по делу, 129 млн рублей.