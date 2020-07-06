Редакции ЗАКС.Ру мешают обжаловать удаление публикаций поддельными письмами в суд

Октябрьский районный суд Петербурга уведомил адвоката ЗАКС.Ру Натэлу Пономареву, что апелляционная жалоба на решение, постановившее удалить ряд публикаций с упоминанием Алексея Зинчука, была якобы отозвана учредителем редакции. Это уже второй поддельный документ от имени редакции, направленный в суд по этому делу неизвестным лицом. Но на этот раз суд почему-то принял фальшивку. Редакция намерена обжаловать это решение и заявить в полицию о фальсификации документа.

Причиной судебного спора стали публикации о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата Алексея Зинчука по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В июле 2018 года это дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. А в январе 2019 года герой публикаций отправился в суд, чтобы удалить упоминания о себе из СМИ. Октябрьский районный суд удовлетворил иск Алексея Зинчука и постановил удалить 25 публикаций различных изданий. Судя по тексту решения, удалению подлежали тексты ЗАКС.Ру, "НТВ-Петербург", "Фонтанки.ру", телеканала "Санкт-Петербург", ИА "Росбалт" и других.

Ни одно СМИ привлечено к участию в процессе не было. ЗАКС.Ру узнал о решении суда только в августе 2019 года из требований Роскомнадзора об удалении шести публикаций. Редакции пришлось выполнить предписания ведомства, так как их неисполнение грозило полной блокировкой сайта.

Редакция ЗАКС.Ру попыталась восстановить нарушенные права СМИ и обжаловать решение об удалении достоверной на момент публикации информации, вынесенное без привлечения к процессу самого издания. В октябре 2019 года к удивлению адвоката ЗАКС.Ру Натэлы Пономаревой судья заявила, что в ее адрес поступило заявление с отзывом апелляционной жалобы: якобы на нем стояла подпись и печать учредителя редакции – ООО "Медиа. С-Пб". Пономарева незамедлительно уведомила суд, что этот документ является подделкой и от своего намерения обжаловать решение редакция отказываться не намерена. Учредитель ЗАКС.Ру заявил в полицию о фальсификации отзыва апелляционной жалобы.

В октябре 2019 года Октябрьский районный суд восстановил для редакции сроки обжалования, в декабре это подтвердил и Горсуд. С тех пор редакция ждала назначения даты рассмотрения своей жалобы, в карточке дела до конца июня значилось, что она направлена в апелляционную инстанцию.

В связи с объявлением нерабочих дней и особым порядком работы судов в период эпидемии коронавируса ознакомиться с материалами дела было затруднительно. 26 июня адвокат Пономарева направила в суд запрос о дате рассмотрения жалобы и 3 июля получила неожиданный ответ: "в связи с направлением ООО "Медиа.С-Пб" заявлений об отзыве апелляционной жалобы от 24.09.2019 и 23.01.2020, апелляционная жалоба не рассматривалась". То есть, видимо, в суд поступил уже второй фальшивый документ якобы от лица учредителя редакции и на этот раз он был принят, несмотря на озвученные прежде адвокатом твердые намерения продолжать процесс.

Представитель ЗАКС.Ру в суде Натэла Пономарева уже направила председателям Октябрьского районного суда и Санкт-Петербургского городского суда жалобы на случившееся. Учредитель ЗАКС.Ру в ближайшее время напишет заявление в полицию по факту подделки еще одного документа от своего имени. Редакции пока не удалось ознакомиться с новой фальшивкой, появившейся в суде, отправитель подделки неизвестен. Очевидно только, что неустановленное лицо, препятствующее СМИ в восстановлении своих прав, демонстрирует пренебрежение нормами закона и неуважение к суду.