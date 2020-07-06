МИД Британии огласил список попавших под санкции россиян: в их числе - Александр Бастрыкин

Министерство иностранных дел Британии огласило перечень граждан РФ, попавших под санкции за нарушение прав человека в рамках "дела Магнитского".

В списке - 25 россиян, причастных, полагают в МИД, к гибели юриста Сергея Магнитского. Там присутствуют фамилии экс-руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, замгенпрокурора Виктора Гриня, судьи - в том числе Алексей Криворучко, сотрудники СК и МВД, а также работники СИЗО "Бутырка" и "Матросская тишина".

В санкционный список попали и граждане Саудовской Аравии, подозреваемые в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Теперь финансовые активы всех названных граждан будут заморожены и им закроют въезд в Англию.

Напомним, Магнитский скончался в московском СИЗО в 2009 году. Официальной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. В ноябре 2011 года Hermitage Capital представил 100-страничный доклад под названием "Пытки и убийство Магнитского. Сокрытие правды государственными органами", в котором утверждалось, что заключенного избивали и не обращали внимания на его заявления об ухудшении здоровья.

Добавим, в декабре 2012 года Конгрессом США был принят акт Магнитского. В список Магнитского попадают те, кого власти США считают причастными к нарушению прав человека в России. Тем, кто внесен в этот перечень, запрещен въезд в США, а их активы на территории страны замораживаются.