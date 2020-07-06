В Невском районе выявили очередное загрязнение реки Славянки

Сильное загрязнение реки Славянки, замеченное активистами в Невском районе, подтвердили через свою пресс-службу чиновники из северо-западного управления Росприроднадзора. В результате выезда на территорию они выяснили, что речь идет о сливании в ручей, впадающий в Славянку, отходов с запахом краски, и что занимается этим ФГУП "Технолог". Предприятие специализируется на фармацевтической промышленности.

Специалисты, в настоящее время изучающие образцы взятой воды, намерены возбудить административное дело в отношении нарушителя.

Отметим, что проблема с загрязнением Славянки не новая, и новости о подобных инцидентах появляются раз в несколько лет. Примечательно, что Славянка впадает в Неву.