Чиновники озвучили новые сроки появления на свет станции метро в Кудрово

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры обозначил ориентировочные сроки проектирования и строительства долгожданной станции метрополитена в границах петербургского пригорода Кудрово.

"Конкурс на проектирование станции метро "Кудрово" планируется объявить до конца 2020 года. Завершить строительство станции планируется в 2025 году", - приводит ТАСС цитату анонимной собеседницы из комитета.

Станция должна стать продолжением "оранжевой" Правобережной линии подземки на юг и расположиться в окрестностях торгово-развлекательного центра "Мега Дыбенко".

Примечательно, что ранее чиновники обещали открыть готовую станцию метро в Кудрово еще к концу 2015 года.