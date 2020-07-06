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20:53

Касьянов считает, что у его партии "Парнас" нет конкурентов

фото ЗакС политика Касьянов считает, что у его партии "Парнас" нет конкурентов

Лидер партии "Парнас" Михаил Касьянов рассказал о своем большом энтузиазме относительно предстоящих осенью 2021 года выборов в Государственную думу, которые, по его прогнозу, власть не станет переносить и которые неудачно для нее совпадут с заметным ростом протестных настроений. Последние, по его мнению, вне выборов способны реализовываться только на улицах и только консолидированными усилиями всей массы недовольных, и проблема для политика заключается в том, что достичь относительного единства на улице оппозиция в последнее время может только на маршах памяти Бориса Немцова. Касьянов подчеркнул, что он и его партия, в отличие от некоторых других политических сил, сторонники исключительно санкционированных митингов и демократических процедур, но о митингах он раньше осени не помышляет. Оппозиционер также обозначил особое место "Парнаса" в актуальной российской политике.

"У нас конкурентов нет. У нас две партии. Я имею в виду, много других незарегистрированных, из зарегистрированных только мы и "Яблоко". "Яблоко" имеет доступ к власти, мы не имеем. Я имею в виду, что у нас нет представителей во властных коридорах, у нас нет министров. У "Яблока" есть министры, работающие в нынешней команде. <...> Мы говорим, что мы должны объединить наши усилия и требовать для того, чтобы выборы были свободными, доступ должен быть у всех", - отметил он в интервью "Эху Москвы".

По словам демократа, имитационность некоторых движений, созданных "из Кремля" в последнее время, очевидна (например, партии "За правду" писателя Захара Прилепина), тогда как подлинность его, Касьянова, политических амбиций ни у кого не должна вызывать сомнений.

Отметим, что на голосовании по поправкам Касьянов агитировал за бойкот, считая, что обманет людей, если вселит в них надежду на возможность что-то поменять в стране во время столь специфической электоральной процедуры.

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