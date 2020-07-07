"Ленфильм" ищет инвестора для модернизации съемочных площадок

Петербургская киностудия "Ленфильм" приступила к переговорам с потенциальными инвесторами, которые помогли бы ей преобразить и реновировать съемочные площадки, павильоны и прочую инфраструктуру, расположенные на улице Тамбасова, известила ТАСС и.о. директора компании Инесса Юрченко.

Она рассказала, что на сегодняшний день сдаваемые в аренду под склады и автосервисы помещения помогают "Ленфильму" выручать порядка 19 млн рублей ежегодно.

Также по замыслу руководства студии по программе финансового оздоровления предприятия оно должно выйти на самоокупаемость уже к 2025 году. Юрченко полагает, что в случае своевременной поддержки государства вверенная ей компания сможет встать на ноги в ближайшие несколько лет.

Напомним, прошлой осенью стало известно о блокировке со стороны ФНС четырех счетов "Ленфильма" в ВТБ и банке "Райффайзен". У киностудии накопилось долгов более чем на 2 млрд рублей.