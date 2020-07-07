18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:11

Экс-корреспондента "Коммерсанта" Сафронова задержали по подозрению в госизмене

фото ЗакС политика Экс-корреспондента "Коммерсанта" Сафронова задержали по подозрению в госизмене

Бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене, уведомляют "Открытые медиа". 

19 мая Сафронов получил пост советника главы "Роскосмоса", где занимался информационной политикой корпорации и курировал несколько спецпрограмм. В госкомпании известили, что его задержание никак не связано с текущей работой.

Из "Коммерсанта" Сафронова уволили в 2019 году после публикации резонансной статьи о возможной отставке спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Вскоре после этого в знак протеста уволился весь редакционный отдел политики.

Как пишут ОМ, дело в отношении Сафронова могли возбудить из-за статьи о поставках отечественных истребителей в Египет: год назад "Коммерсант" уже пытались привлечь к административной ответственности по статье о разглашении сведений, представляющих гостайну, однако суд не стал изучать дело.

В свою очередь главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин уведомил ОМ, что к работе издания в последнее время не было нареканий со стороны властей. 

"Не может быть к этой заметке таких претензий, которые озвучены при задержании [разглашение гостайны]", - считает он.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:27 ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

12:05 ЦИК обсудит возможность голосовать на осенних выборах в течение двух-трех дней

11:57 ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбам НАТО секретные данные

11:45 Суд прекратил дело петербуржца, оштрафованного за прогулку с сыном на площадке

11:43 Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

11:42 Горизбирком до конца недели решит вопрос по довыборам в ЗакС

11:18 СК завершил расследование дел о фотографии генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

11:11 Экс-корреспондента "Коммерсанта" Сафронова задержали по подозрению в госизмене

10:38 Коронавирус обнаружили у ещё 6368 россиян: плюс 278 - в Петербурге

10:11 "Ленфильм" ищет инвестора для модернизации съемочных площадок

9:45 Минтруд рассказал о самых низких пенсиях в стране

9:17 В отношении Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве

6 июля, 21:46 Колонка на полмиллиона

6 июля, 20:53 Касьянов считает, что у его партии "Парнас" нет конкурентов

6 июля, 20:22 Чиновники озвучили новые сроки появления на свет станции метро в Кудрово

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru