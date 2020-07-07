18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:43

Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

фото ЗакС политика Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

Обитатели ряда российских регионов всё чаще начали выказывать обеспокоенность возможным возвращением страны в "лихие 90-е". Подобные настроения царят в обществе из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, и упадком экономики, который он породил. Соответствующие выводы сделали специалисты коммуникационной компании КРОС, которая занимается ежеквартальным подсчетом "Национального индекса тревожностей". Результаты изыскания приводят РИА "Новости".

В частности, возвращения в нестабильные 90-е годы на фоне кризиса опасаются жители Москвы и Петербурга. Дискомфорт ощущают также в Краснодарском крае, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областях и Татарстане.

Подготовленный индекс демонстрирует доминирующие тревоги и фобии российского населения, возникающие на основе ознакомления с новостями и собственного жизненного опыта.

Отчет был подготовлен на основе мониторинга новостей СМИ и социальных медиа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:45 Суд прекратил дело петербуржца, оштрафованного за прогулку с сыном на площадке

10:38 Коронавирус обнаружили у ещё 6368 россиян: плюс 278 - в Петербурге

6 июля, 18:55 Финские визовые центры возобновили работу в Ленинградской, Вологодской и Новгородской областях

6 июля, 16:59 КСП сократит расходы бюджета на несколько десятков миллионов рублей

6 июля, 14:56 Петербургскую поликлинику наказали за заражение сотрудников COVID-19

6 июля, 12:28 В Смольном объяснили высокую смертность от COVID-19 в Петербурге

6 июля, 10:55 Чибис поручил найти распространителей фейков о закрытии Мурманска на COVID-карантин

6 июля, 10:40 В РФ выявлено 6611 новых случаев заражения COVID-19: плюс 280 - в Петербурге

5 июля, 10:43 В РФ выявили ещё 6736 граждан с COVID-19: плюс 275 - в Петербурге

4 июля, 13:55 60 петербуржцев выписали из больниц после лечения плазмой с антителами к коронавирусу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:27 ЕСПЧ признал необоснованным миллионный штраф депутату Рашкину по иску Володина

12:05 ЦИК обсудит возможность голосовать на осенних выборах в течение двух-трех дней

11:57 ФСБ считает, что Сафронов передавал спецслужбам НАТО секретные данные

11:45 Суд прекратил дело петербуржца, оштрафованного за прогулку с сыном на площадке

11:43 Россияне боятся возвращения страны в "лихие 90-е"

11:42 Горизбирком до конца недели решит вопрос по довыборам в ЗакС

11:18 СК завершил расследование дел о фотографии генерала Власова на сайте "Бессмертного полка"

11:11 Экс-корреспондента "Коммерсанта" Сафронова задержали по подозрению в госизмене

10:38 Коронавирус обнаружили у ещё 6368 россиян: плюс 278 - в Петербурге

10:11 "Ленфильм" ищет инвестора для модернизации съемочных площадок

9:45 Минтруд рассказал о самых низких пенсиях в стране

9:17 В отношении Верзилова возбудили уголовное дело о двойном гражданстве

6 июля, 21:46 Колонка на полмиллиона

6 июля, 20:53 Касьянов считает, что у его партии "Парнас" нет конкурентов

6 июля, 20:22 Чиновники озвучили новые сроки появления на свет станции метро в Кудрово

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru