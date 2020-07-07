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Поправки в Конституцию

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12:05

ЦИК обсудит возможность голосовать на осенних выборах в течение двух-трех дней

фото ЗакС политика ЦИК обсудит возможность голосовать на осенних выборах в течение двух-трех дней

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА "Новости" заявила, что ЦИК обсудит с региональными избиркомами возможность провести голосование на выборах осенью в течение двух-трех дней.

По словам Памфиловой, сейчас комиссия анализирует опыт голосования в несколько дней, который был получен при проведении общероссийского голосования по поправам в Конституцию. Но устраивать "семидневный марафон", как это было на голосовании, ЦИК не станет, поскольку "для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка", отметила Памфилова.

"При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", - добавила глава ЦИК, подчеркнув, что это возможно при условии повсеместного присутствия наблюдателей, видеонаблюдения и других элементов контроля за ходом голосования.

Единый день голосования в 2020 году приходится на 13 сентября.

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