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12:59

Поликлинику в Купчино оштрафовали за нехватку масок после вспышки коронавируса среди персонала

фото ЗакС политика Поликлинику в Купчино оштрафовали за нехватку масок после вспышки коронавируса среди персонала

Фрунзенский суд Петербурга оштрафовал городскую поликлинику № 109 на 100 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологических требований в условиях эпидемии коронавируса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

В поликлинике зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом среди сотрудников. Выяснилось, что эта информация несвоевременно была передана в отдел эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии: спустя более чем 12 часов с момента установления диагноза.

К тому же, показала проверка, в поликлинике не было месячного запаса средств индивидуальной защиты. Все это сочли грубым нарушением санитарно-эпидемиологических требований, которые создают реальную угрозу здоровью персонала и пациентов.

Представитель поликлиники в суде сообщил, что учреждение частично признает вину. Он представил документы, из которых следовало, что информацию о положительных результатах теста на коронавирус у пациентов была передана в эпидемиологическое бюро менее чем через 12 часов, и сроки не нарушены. Также выяснилось, что после составления протокола по ч. 6 ст. 6.3 КоАП поликлиника получила партию СИЗ. В итоге суд решил назначить штраф в размере менее минимального по статье в связи с малозначительностью нарушения.

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