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13:37

Петербургского предпринимателя заподозрили в финансировании терроризма

фото ЗакС политика Петербургского предпринимателя заподозрили в финансировании терроризма

Управление МВД по Петербургу сообщило о задержании предпринимателя, которого подозревают в финансировании террористической деятельности.

По версии следствия, петербуржец, который занимался предпринимательством в сфере грузоперевозок, перевел около 206 тысяч рублей гражданину, который находился на территории другого государства. Мужчину задержали в его квартире на улице Беринга 2 июля сотрудники УЭБиПК МВД совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардии, выбив дверь кувалдой.

В квартире мужчины нашли экстремистскую литературу, а также порядка 1,5 млн рублей, которые, по версии следствия, предназначались для финансирования запрещенной деятельности. По версии следствия, он покупал билеты в Сирию для террористов. Дело расследуется по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), подозреваемый арестован.

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