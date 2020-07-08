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12:14

Петербургского полицейского задержали по подозрению в убийстве

фото ЗакС политика Петербургского полицейского задержали по подозрению в убийстве

Петербургского сотрудника миграционной службы полиции задержали по подозрению в убийстве бывшего коллеги, имевшем под собой корыстный мотив, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Еще одного бывшего полицейского задержали как подельника.

По данным собеседника агентства, убитый, которому было 52 года, жаловался на то, что ему долгое время не отдают долг в размере 1 млн рублей. По данным правоохранителей, после того, как он сел в машину подозреваемого в убийстве и направился на ней в Колпинский район, живым его больше никто не видел. Его тело нашли. Версия полиции такова, что двое задержанных заманили жертву в машину, обещая вернуть долг.

Агентство добавляет, что упоминаемые детали пока не подтвердились официально.

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