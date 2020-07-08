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12:28

35 депутатов Госдумы переболели коронавирусом

фото ЗакС политика 35 депутатов Госдумы переболели коронавирусом

В общей сложности у 35 депутатов Госдумы обнаружены антитела к коронавирусу, при последнем тестировании выявлены три новых переболевших, передает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

"В очередной раз тестирование проводилось: три депутата с антителами. Это значит, что в предыдущее время они были носителями вируса и просто не ощущали настолько его, чтобы обратиться к врачу. Но есть те, кто в больнице. На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, 35 человек", - сказал Володин.

Известно, что среди депутатов Госдумы коронавирусом переболели Леонид Калашников, Дмитрий Новиков (оба – КПРФ), Оксана Пушкина, Светлана Максимова, Михаил Кульмин (все – "Единая Россия"), Дмитрий Ионин ("Справедливая Россия),

В России число зараженных коронавирусом за все время эпидемии к 8 июля превысило 700 тысяч человек.

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