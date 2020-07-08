Глава Минпромторга рассказал о резком падении спроса на медицинские маски

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетовал на то, что россияне из-за спада пандемии коронавируса значительно меньше стали приобретать защитные маски. Это создало определенные проблемы компаниям, которые, наоборот, постепенно нарастили их производство: в день выпускается около 12 млн медицинских масок.

"К сожалению, потребление сильно уже упало. Точнее нет, неправильно сказал: к счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит. Но для предприятий, которые раскрутили свое производство - это, конечно же, дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться", - приводит его слова "Интерфакс".

Частичный выход из положения чиновник видит в увеличении объемов экспорта этих средств индивидуальной защиты. Находкой для экспортного направления торговли могут, по его словам, послужить уникальные многоразовые противочумные костюмы, не изготавливаемые более нигде в мире. Их в настоящее время производится по 250 тысяч штук в день.

В последние недели ежесуточно в России выявляется от шести до семи тысяч новых случаев инфицирования граждан COVID-19.