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14:54

Радзиховский: Кремль будоражит западные страны посредством Прилепина

фото ЗакС политика Радзиховский: Кремль будоражит западные страны посредством Прилепина

Политолог и публицист Леонид Радзиховский попытался объяснить феномен ультраконсервативной партии писателя Захара Прилепина "За правду", которая накануне выпустила манифест, где говорится о необходимости империи и, в частности, проведения референдума по вопросу о присоединении к России Донбасса. По мнению эксперта, партия целиком управляется из администрации президента, а столь недипломатичная риторика и идеология используются для того, чтобы дразнить западные страны. Последнее, в свою очередь, предполагает Радзиховский, призвано помочь в создании ложной повестки дня: серьезный разговор о проведении референдума на территории другой страны в этом способен помочь.

"Это вызовет жуткий тарарам не только на Украине, но и в Польше, и в Прибалтике. Ну а Западу до России нет никакого дела. Но если вы объявите о присоединении Донбасса, Запад просто обязан будет отреагировать — послать 125-е предупреждение, выразить глубочайшую озабоченность и так далее. То есть у нас роль оппозиции играет Запад, и чтобы политическая жизнь в нашей стране не умерла окончательно, нам надо Запад будоражить. Чтобы он что-то сделал, что-то сказал, чтобы было о чём вопить Соловьёвым и Киселёвым", - цитирует его слова издание "Собеседник".

Заочный спор с Западом Владимиру Путину необходим, по словам эксперта, исключительно в качестве информационной войны. В действительности же о присоединении Донбасса и тем более о прямой конфронтации со странами НАТО не может быть и речи - если только "Владимир Владимирович не горит желанием покончить с собой". Более того, даже если такое желание имеется, то, уверен Радзиховский, "Запад ему такой радости не доставит".

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