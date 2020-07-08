Мэр Мурманска госпитализирован с коронавирусом

Мэра Мурманска Евгения Никору госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней тяжести, передает РИА "Новости".
Никора подтвердил, что у него действительно выявили коронавирус, и сообщил, что его госпитализировали накануне, когда он почувствовал недомогание.
"У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию. Врачи – молодцы", - сказал Никора.
По его словам, он почти наверняка знает, где заразился вирусом, но подробностей не сообщил. В больнице он проведет еще как минимум 10 дней.
В Мурманске на 8 июня известно о 6359 зараженных коронавирусом, в последнее время ежедневно статистика пополняется более чем на сотню заболевших. На Северо-Западе Мурманская область оказалась на третьем месте по числу заражений, после Петербурга и Архангельской области.