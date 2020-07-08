Верзилова задержали в Москве после эфира на "Эхе Москвы"

Издателя "Медиазоны", участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали после эфира на "Эхе Москвы", сообщил Верзилов в Twitter.

"Работает Следственный комитет", - сообщил Верзилов. По его словам, его везут уже на шестой обыск. В разговоре с "Медиазоной" он уточнил, что обыскивать будут квартиру, в которой он живет и в которую уже приходили оперативники 22 июня.

Прямо перед задержанием Верзилов был на "Эхе Москвы" в передаче "Условно ваш" бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова.

Накануне Верзилову предъявили обвинение в неуведомлении о наличии иностранного гражданства. По версии следствия, он получил в 2014 году гражданство Канады и не уведомил об этом правоохранителей.

Перед этим Верзилов отбывал арест в 15 суток за мат, который ему присудили после того, как оперативники выломали дверь в его квартиру. В тот же день пришли с обыском в галерею АРТ4, организованную Верзиловым: там на выставке демонстрировались работы Олега Навального и членов художественных групп "Война" и Pussy Riot.