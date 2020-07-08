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17:53

Петербургское и областное правительства соберутся вместе, чтобы обсудить интеграцию

фото ЗакС политика Петербургское и областное правительства соберутся вместе, чтобы обсудить интеграцию

Члены правительств Петербурга и Ленинградской области в августе поучаствуют в общем заседании, центральной темой которого станет вопрос интеграции двух субъектов Федерации, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. Соответствующей договоренности достигли губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Тема на предметном уровне обсуждается официально и публично как минимум с февраля, когда Дрозденко заявлял о целесообразности единых тарифов на коммунальные услуги.

"Цель этого плана - синхронизировать нашу деятельность в области социальной политики, экологии, образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры, сезонной миграции жителей", - тогда же высказался Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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