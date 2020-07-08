На петербуржцев составили 25 протоколов за нахождение в магазинах и транспорте без масок

Колпинский суд Петербурга зарегистрировал 25 материалов по делам в отношении граждан, которые находились в общественных местах без масок и перчаток, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Полицейские составляли протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. К примеру, один из попавшихся петербуржцев зашел в магазин "8-ка" без маски и перчатки, еще один 5 июля зашел без средств защиты в автобус.

Масочный режим в Петербурге был введен 12 мая и ослаблен в июне, но это первый случай, когда стало известно о составленных в отношении нарушителей протоколах. Сейчас гражданам предписано появляться в общественных местах, в том числе магазинах и транспорте, в масках и перчатках, но на улице мера носит рекомендательный характер.