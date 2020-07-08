18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:43

Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

фото ЗакС политика Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

Росздравнадзор заявил, что проверка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М" не выявила прямой связи изделий с пожарами в больницах Москвы и Петербурга.

Специалисты выяснили, что в производственных процессах аппаратов есть нарушения, и что медизделие "аппарат ИВЛ "Авента-М"" не соответствует эксплуатационной и технической документации. Тем не менее, экспертиза качества и безопасности аппаратов не установила новлено прямой связи между выявленными нарушениями и произошедшими  возгораниями, сообщили в Росздравнадзоре.

АО "Уральский приборостроительный завод" исправляет недостатки, в том числе работает над отзывом и перепроверкой аппаратов, находящихся в обращении, говорится в сообщении ведомства.

Эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля, в России приостановлена с 12 мая. Случилось это после того, как утром того дня в отделении реанимации больницы Святого Георгия вспыхнул пожар, при котором погибли пять человек. Причиной пожара считается короткое замыкание, из-за которого загорелся аппарат ИВЛ.

За несколько дней до этого, 9 мая, по схожей причине загорелся пожар в больнице имени Спасокукоцкого в Москве. Один человек погиб.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:59 Муниципал: Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

18:59 Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

18:43 Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

18:16 Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

17:55 На петербуржцев составили 25 протоколов за нахождение в магазинах и транспорте без масок

17:53 Петербургское и областное правительства соберутся вместе, чтобы обсудить интеграцию

17:19 Заменяющие метро ночные автобусы перевезли более 80 тысяч петербуржцев за месяц

17:11 Верзилова задержали в Москве после эфира на "Эхе Москвы"

16:56 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО отпустили из-под домашнего ареста

16:39 Молодого петербуржца арестовали по делу об оправдании терроризма

16:35 Мэр Мурманска госпитализирован с коронавирусом

15:45 Минпросвещения объявило об отказе от традиционных линеек в школе 1 сентября

15:22 Комитету по контролю за имуществом позволят рассматривать дела о нарушении "антивирусных" запретов

15:15 Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

15:11 ЗакС Петербурга поддержал освобождение муниципалов от работы на шесть дней в месяц

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru