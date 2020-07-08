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18:59

Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

фото ЗакС политика Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

Гендиректора компании "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая арестовали до 17 августа, успев предъявить обвинение, передает "Интерфакс" со ссылкой на местный суд и региональное управление СК.

Следствие считает, что в нынешнем году вместе с двумя подельниками Югай получал от одного из поставщиков "откат" от 1% до 3%. Речь идет об общей сумме 650 тысяч рублей. Двух подельников Югая отправили под домашний арест.

Из офиса помещенного в СИЗО гендиректора забрали крупные суммы наличных и технику. 

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