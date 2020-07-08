Беглов и глава "Почты России" обсудили будущий логистический центр в Пулково

Петербургский губернатор Александр Беглов провел с председателем правления "Почты России" Максимом Акимовым деловые переговоры относительно логистического центра около аэропорта "Пулково", который обещают построить, передает пресс-служба Смольного.

"Петербург поддерживает намерение создать международный пункт обмена почтой около аэропорта. Это даст городу новые рабочие места. Мы окажем необходимое содействие", - приводится цитата главы города.

Стороны обсудили также планируемый "почтовый квартал" в Адмиралтейском районе, центром которого станет здание Главпочтамта. Беглов признал, что часть объектов, например, ДК Связи, находятся в настолько удручающем состоянии, что они требуют тщательнейшего капитального ремонта.

"Уверен, через несколько лет этот уголок Петербурга станет одним из любимейших мест горожан и туристов", - сказал губернатор.

Примечательно, что о создании логистического центра близ аэропорта речь вел еще предыдущий губернатор Георгий Полтавченко в 2014 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.