18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:35

Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

фото ЗакС политика Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

Силовики задержали руководителя Хабаровского края Сергея Фургала, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации убийств и покушения на убийство предпринимателей в 2004-2005 годах. Спецбортом его отправили в Москву, делится РИА "Новости". Там должен пройти суд по избранию меры пресечения.

"Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности", - отчиталась пресс-служба хабаровского губернатора.

Фургала подозревают в совершении преступлений по статьям 30, 33, 105 УК РФ.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Помимо Фургала, ранее силовики задержали ещё четверых членов предполагаемой организованной преступной группы, всем также предъявлены обвинения.

"В деле как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство", - уведомил ТАСС близкий к правоохранительным структурам источник.

По его словам, речь идет об убийствах бизнесменов Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Как отметил источник, на Фургала дал показания один из его ныне арестованных сообщников.

В свою очередь в ЛДПР, в которой состоит губернатор, объявили, что исключать его из партии не намерены.

Главой Хабаровского края Фургал стал в 2018 году, обогнав на выборах единоросса Вячеслава Шпрота. До этого он в течение 11 лет занимал кресло депутата Государственной думы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

8 июля, 20:59 Беглов и глава "Почты России" обсудили будущий логистический центр в Пулково

8 июля, 18:16 Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

8 июля, 17:11 Верзилова задержали в Москве после эфира на "Эхе Москвы"

8 июля, 16:56 Дочь экс-главы Ростехнадзора по СЗФО отпустили из-под домашнего ареста

8 июля, 14:54 Радзиховский: Кремль будоражит западные страны посредством Прилепина

8 июля, 14:35 В Госдуме предложили приравнять отчуждение территории РФ к экстремизму

8 июля, 13:55 В КПРФ объяснили отказ выставлять кандидата в губернаторы Архангельской области

8 июля, 12:53 "Безусловно, преступники": Глава СПЧ Фадеев высказался о фигурантах дела "Сети" и других политзаключенных

8 июля, 10:54 Фреска с Бродским "переехала" с улицы Пестеля на крыши Пяти угров

8 июля, 10:25 Беглов и Макаров вспомнили о поправках в Конституцию, поздравляя с Днем семьи, любви и верности


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
10:33 В столичном офисе "Открытой России" идут обыски: задержаны Пивоваров и Кузнецова

10:09 "Прессуют за заметки": Сафронов - о своем деле о госизмене

9:35 Задержан губернатор Хабаровского края Фургал: его подозревают в организации убийств

9:08 Силовики нагрянули с обысками к членам "Открытой России" и муниципалу Галяминой

8 июля, 21:40 Губернатор Петербурга поздравлял "Зенит" под гул и свист трибун

8 июля, 20:59 Беглов и глава "Почты России" обсудили будущий логистический центр в Пулково

8 июля, 20:15 Россияне стали чаще покупать настойку боярышника

8 июля, 20:11 ЗакС и недопротивостояние Смольному

8 июля, 19:40 Верзилова повезли на второй по счету обыск за день

8 июля, 19:28 В центре Москвы второй вечер подряд задерживают пикетчиков, вышедших поддержать Сафронова

8 июля, 18:59 Муниципал: Суд отменил итоги мунвыборов на УИК №1280 - в совет МО "Московская застава" проходят оппозиционеры

8 июля, 18:59 Гендиректора "дочки" Газпрома арестовали по коррупционному делу

8 июля, 18:43 Росздравнадзор не нашел связи аппаратов ИВЛ "Авента-М" с пожарами в больницах

8 июля, 18:16 Карельский историк Дмитриев произнес последнее слово в суде

8 июля, 17:55 На петербуржцев составили 25 протоколов за нахождение в магазинах и транспорте без масок

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru