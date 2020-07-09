Собянин объявил о новом этапе снятия COVID-ограничений

Столичный мэр Сергей Собянин оповестил местных жителей о том, что Москва готова к очередному "антивирусному" послаблению: так, с 13 июля в городе вновь открываются образовательные учреждения, парки аттракционов и досуговые центры для детей, а с 1 августа возвращаются к привычной деятельности театры и киноцентры.

С 13 июля снимается запрет на очную сдачу экзаменов для студентов, а новый учебный год начнется, как и прежде, 1 сентября.

Невзирая на снятие ряда ограничений, запрет на проведение публичных мероприятий по-прежнему остается в силе, поскольку на них невозможно проконтролировать соблюдение социальной дистанции между гражданами.

При этом по-прежнему запрещены публичные мероприятия на открытом воздухе, так как в таких условиях невозможно обеспечить социальную дистанцию, говорится на сайте мэра. Таким образом, митинги в городе по-прежнему остаются запрещены.

Кинотеатрам разрешается впускать зрителей только при условии, что зал будет заполнен не более, чем на 50%. Стадионам также можно размещать болельщиков при условии заполненности трибун на 50%.

Кроме того, уточнил постфактум Собянин, с 1 июля в Москве масочный режим становится необязательным, а рекомендованным.