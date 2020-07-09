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16:23

Магазины IKEA возобновят работу 13 июля

фото ЗакС политика Магазины IKEA возобновят работу 13 июля

Торговая сеть IKEA вернется к работе начиная с 13 июля, поделились с "Бумагой" представители пресс-службы компании.

Ввиду установленных "антивирусных" ограничений в первое время посетителей станут запускать ограниченно, а отслеживать заполненность магазинов можно будет онлайн на сайте фирмы. Для всех входящих обязательно наличие средств индивидуальной защиты.

Отдел со шведскими продуктами будет доступен только в "Икее", расположенной в ТЦ "МЕГА Парнас". В то же время рестораны, бистро и детские игровые зоны пока что остаются закрытыми. Кроме того, посетить дизайн-студию IKEA можно будет только по предварительной записи.

Напомним, с 6 июля в Петербурге частично возобновили свою деятельность фитнес-центры..

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