Смольный разрешил петербургскому метро вернуться к привычному графику работы

Петербургская подземка возвращается к обычному, докоронавирусному, режиму работы: начиная с 13 июля установленный запрет на вход после 22:00 будет отменен, оповестили в Смольном.

В апреле метрополитену Северной столицы предписали прекращать свою деятельность в 22:00 ежедневно в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.

Уже в июне глава ГУП Владимир Гарюгин известил, что подземка готова вернуться к привычному режиму, однако все зависит от соответствующего решения Роспотребнадзора.

После 22:00, напомним, запоздалых пассажиров по домам развозили ночные автобусы, функционировавшие до 01:00 согласно линиям метро.