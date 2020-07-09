В РПЦ увидели проблему в изображении Иисуса чернокожим

В стане Русской православной церкви отреагировали на поступок движения в защиту чернокожих Black Lives Matter, британские сторонники которого изобразили Иисуса Христа чернокожим. Такое для РПЦ неприемлемо не из-за предрассудков, а из-за определенных канонов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на главу экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерея Леонида Калинина.

"Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица. Видимо, в угоду политической конъюнктуре пытаются показать таким образом свою какую-то гипертрофированную, необоснованную, совершенно неуместную по отношению к афроамериканцам позицию", - приводится цитата Калинина.

По его уверению, "в России такого не будет" хотя бы потому, что, в понимании клирика, это будет уже не Иисус Христос, а Россия строго относится к следованию традиции.