Суд отклонил коллективный иск по разгону Первомайского шествия в 2019 году

Смольнинский районный суд не удовлетворил требования по коллективному иску к прокурору, ГУ МВД, Росгвардии, Следственному комитету и комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга из-за разгона шествия общедемократической колонны 1 мая 2019 года. Об этом ЗАКС.Ру сообщила одна из заявителей в деле Мария Малышева.

По ее словам, суд отказал в требованиях полностью. Пока мотивировочная часть решения неизвестна, уточнила Малышева. Она добавила, что пока истцы не обсуждали между собой дальнейшие действия. При этом, отметила Малышева, вполне возможно они будут подавать апелляцию на судебное решение.

Напомним, 1 мая 2019 года общедемократическая колонна не смогла завершить свое шествие. Сотрудники правоохранительных органов объявили, что участники акции организовали несогласованный митинг и приступили к задержанию людей. Всего в тот день в Петербурге задержали более 60 человек.