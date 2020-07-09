В Курортном районе появится путепровод "на бумаге"

Над участком железной дороги, соединяющим Сестрорецк и Лисий Нос, должен появиться путепровод, который, по версии строительного издания "Канонер", станет фикцией проект которого не будет реализован де-факто. Суть в том, что он нужен "на бумаге" для возведения нового жилого комплекса.

Ранее застройщиком территории в 105 га в Курортном районе, на которой прежде располагался лесопитомник, выступило все то же ООО "Унистройрегион-1", являющееся составной частью компании "Унистрой" из Татарстана. Как утверждает издание, на новом объекте, за который взялся девелопер, путепровод необходим только "для галочки": потребности в нем нет.

В качестве примера приводится стройка на пересечении Пулковского шоссе и Порховской улицы, где новостройки возникли, а обещанный путепровод до сих пор не имеет проектной документации.