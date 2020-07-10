Салоны красоты, бани и тренировочные базы Петербурга возобновят работу с 13 июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 13 июля возобновится в полном объеме работа парикмахерских, салонов красоты, бань и некоторых бытовых услуг, сообщили в Смольном.

Вновь можно будет проводить тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Доступ будет только у тренерского состава, спортсменов, а также обслуживающего персонала.

Посетить заведения, которые возобновляют работу, граждане смогут только при соблюдении требований безопасности. Обязателельно нужно иметь при себе маску и перчатки, соблюдать дистанцию в полтора метра, поверхности и руки при входе должны быть продезинфицированы. Организация должна следовать стандарту безопасной деятельности и иметь уникальный QR-код.

Также с 13 июля снимаются ограничения в предоставлении соцобслуживания. Петербуржцы смогут обратиться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися соцобслуживании на дому, в стационарной и полустационарной форме.

При этом период временного приостановления предоставления социальных услуг, которые предусматривают проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий, в очной форме продлевается. На пляжах необходимо проводить ежедневную дезинфекцию контактных поверхностей элементов благоустройства, а также обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра.

Остальные ограничения продлеваются по 26 июля.

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