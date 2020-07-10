В России зафиксировали 6635 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 6635 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности число заболевших за время эпидемии возросло до 713 936, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Петербурге в статистику добавили 300 новых случаев заражения, этот показатель продолжает расти. Всего в городе известно о 26 981 заболевшем петербуржце. Умершим от коронавируса за минувший день признан 21 человек. В Ленобласти стало известно еще о 50 заболевших, в общей сложности за время эпидемии заболели 4942 жителя региона.

В Архангельской области число заболевших возросло до 6759 человек (+112), в Мурманской – до 6685 (+173), в Коми – до 4107 (+79). В Новгородской области в статистику попали 3296 зараженных жителей (+40), в Псковской – 3172 (+35), в Калининградской – 2591 (+13) В Вологодской области заболели всего 1818 человек (+28), в Карелии – 1656 (+33), в НАО – 190 (+12).

Умершими от коронавируса за последний день признаны 174 человека, за все время эпидемии известно о 11 017 летальных исходов. Выздоровели 489 068 человек, из них 7752 пациентов выписаны из больниц за минувший день.